تسريب الأسماء الجديدة لهواتف “iPhone آيفون”

بعدما سربت أسرار الجيل الجديد من هواتف “iPhone” الذكية، نشرت وكالة “بلومبرغ” أسماء الهواتف الجديدة لـ”Apple”، التي تعتزم الشركة الأمريكية الكشف عنها يوم الثلاثاء القادم.

وقالت الوكالة الاقتصادية في مقال نشرته اليوم الأحد إن الهاتف الجديد، الذي وصف بأهم الهواتف الذكية لعملاق الإلكترونيات الأمريكي، سيحمل اسم “iPhone X”، وهو هاتف بشاشة “OLED” ممتدة على كامل الوجه الأمامي.

وساعدت تسريبات ظهرت في “تويتر” أمس السبت حول نظام التشغيل، الذي سيثبت على الهواتف الذكية الجديدة، في معرفة أسماء الهواتف الجديدة وهي: “iPhone 8 Plus” و”iPhone 8″ و”iPhone X”.

وعلى ما يبدو فإن “Apple” قررت التخلي عن عائلة “S” في بقية هواتفها لتستعيض عنها بـ “Plus”. وذكرت “بلومبرغ” أن الهاتفين “iPhone 8 Plus” و”iPhone 8″ لن يختلفا بالتصميم عن الإصدارت السابقة، لكنهما سيتضمنان معالجا أكثر قوة.

بينما، “iPhone X” هو نسخة متميزة من الهواتف الذكية لـ”Apple” مع تصميم جديد تماما، ويحتوي على ميزات جديدة، خاصة أن النسخة مزودة بكاميرا قوية تتضمن تقنية “تحديد الوجه”، التي يمكن استخدامها لفتح الهاتف.

وترجح “بلومبرغ” أن اسم الهاتف الذكي الجديد “X” مرتبط بالذكرى العاشرة لإطلاق أول هاتف ذكي من عائلة “iPhone”. وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أن سعر الهاتف الجديد سيبلغ نحو 1000 دولار.