هذا هو أول هاتف يعرض صوراً “ثلاثية الأبعاد” بطريقة “الهولوجرام”

كشفت شركة “ريد ديجيتال سينما” الرائدة في صناعة كاميرات السينما الرقمية المحترفة، بالتعاون مع شركة “ليا”، عن إنتاجهما أول هاتف ذكي في العالم مزوّد بجهاز إسقاط ضوئي يعرض صوراً مجسّمة “ثلاثية الأبعاد” بطريقة “الهولوجرام”.

ومن المتوقع أن تطرح الشركتان هاتف “هيدروجين وان”، خلال النصف الأول من عام 2018.

وسيتضمن “هيدروجين وان” محتوى تجسيمياً، وصوتاً ثلاثي الأبعاد لمشاهدة الأفلام والألعاب التفاعلية والمراسلة الاجتماعية والواقع المختلط، من دون الحاجة إلى نظارة مخصّصة لذلك الأمر.

ومن المتوقع أن يتوافر هاتف “هيدروجين وان”، الذي سيعمل بنظام تشغيل “أندرويد”، خلال الفترة المقبلة بنظام الطلب المسبق، بسعر 1595 دولاراً للنسخة “التيتانيوم” الخاصّة بالهاتف، وبسعر 1195 دولاراً للنسخة “الألمونيوم”.