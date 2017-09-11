وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
فيفاء أون لاين - الرياض

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة أنَّ ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

– محلل مكتب إدارة المشاريع: الدرجة الجامعية في تخصصات: (الأعمال التجارية، أو تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير النقدية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– محلل مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، علوم الحاسوب).

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)

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