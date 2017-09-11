النيابة تحقق مع “شاب” هدَّد فتاة بنشر صورها في المواقع

تحقِّق النيابة العامة بمكة المكرمة مع مواطن في العقد الثالث؛ قام بابتزاز فتاة عشرينية، وهددها بنشر صورها في المواقع.

وتفصيلاً حسب “سبق” ، تلقت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، بلاغًا من قِبل فتاة في عمر العشرين، يفيد بأن مواطنًا في العقد الثالث دأب على ابتزازها وتهديدها بنشر صورها، التي كان يحتفظ بها، وذلك عبر المواقع لأغراض دنيئة.

وأوضحت مصادر أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، وبعد ورود البلاغ للمركز، وبعد التحقق من صحة البلاغ، تمكنت من خلال المعلومات المتاحة من ضبط المتهم وبحوزته جواله المستخدَم.

وبعد الاطلاع على المحادثات اتضح صحة الاتهام، وبعد الاستماع لأقواله أقرَّ بأنه كان على علاقه بالفتاة؛ فتم إيقافه، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.