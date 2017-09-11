ترامب .. يعلن فلوريدا منطقة كوارث كبرى

أعلن حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان الولاية منطقة كوارث كبرى لمساعدتها في التعافي من الإعصار إرما.

وفي التفاصيل، وصف الرئيس الأمريكي الإعصار إرما بأنه “وحش كبير” سيكلف الكثير من المال لكنه أوضح أن الحكومة الاتحادية تركز على إنقاذ الأرواح.

وقال “ترامب” لدى عودته إلى البيت الأبيض بعد قضاء عطلة في كامب ديفيد بولاية ماريلاند ” الأخبار السيئة هي أنه وحش كبير بعض الشيء”، مشيداً بتعامل الوكالات الاتحادية مع العاصفة وقال “سوف نذهب إلى فلوريدا قريباً جداً”.

ومن ناحيته، صرح “مايك بنس” نائب الرئيس، في وقت سابق، بأن ترامب وجه كل الموارد الاتحادية للمساعدة في مواجهة الإعصار الذي يضرب ساحل فلوريدا، مشيراً إلى أن أحدث إفادات عن العاصفة سببت للرئيس قلقاً كبيراً.

وحسب “ريك سكوت”، حاكم ولاية فلوريدا، يسمح إعلان ترامب بتوجيه أموال اتحادية للولاية لمساعدة الوكالات المحلية والاتحادية على القيام بمهامها.

وذكرت “سكاي نيوز” أنه منذ اجتياح إعصار “إرما” لليابسة، قطع برياحه التي تبلغ سرعتها210 كيلومترات في الساعة الكهرباء عن أكثر من مليون منزل وشركة في ولاية فلوريدا الأميركية الأحد مع اتجاهه غرباً إلى ساحل خليج المكسيك مهدداً بفيضانات مدمرة على الأرجح.

ومن المتوقع أن يسبب الإعصار، الذي دفع لواحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولايات المتحدة، خسائر بمليارات الدولارات في ثالث أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان وهي مقصد سياحي كبير ويمثل اقتصادها نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.