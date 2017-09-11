وظائف شاغرة للجنسين بالشركة الشرقية للاستقدام | فيفاء أون لاين
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة للجنسين بالشركة الشرقية للاستقدام

وظائف شاغرة للجنسين بالشركة الشرقية للاستقدام
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت الشركة الشرقية للاستقدام- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإداريّة شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

– مشرف الملصقات (للنساء).

– مهندس معماري تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28/ 10/ 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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