وفاة مواطن غرقاً في بركة مياه

قي مواطن مصرعه غرقًا بداخل سيارته الجيب بعد سقوطه في بركة مياه خلفتها أحد الشركات في حزم الجلاميد شرق طريف.

تمكنت أحد الحفر الكبيرة التي خلفتها أحد الشركات من الايقاع بمواطنين توفي أحدهم غرقا ونجا الآخر.

وذكر الناطق لشرطة المنطقة العقيد عويد مهدي انه ورد لشرطة حزم الجلاميد اتصال هاتفي من الهلال الأحمر بنقلهم لمواطن متوفي غرقا، وبالتنسيق مع مركز شرطة الخالدية تم البدء باتخاذ الاجراءات الاستدلالية التي من خلالها تبين ان مواطن في نهاية العقد الثالث من عمره توفي غرقا في احدى البرك شمال حزم الجلاميد بمسافة 30كلم، وقد تمكن شقيقه من انتشاله من البركة بعد أن استخدم سيارة من نوع جيب قام بأنزالها إلى البركة قبل ان يقوم مركز الدفاع المدني بإخراجها في وقت لاحق.