الملحقية في واشنطن تحذر المبتعثين من حرائق كاليفورنيا

أحاطت الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن في بيان لها الليلة، الطلاب والطالبات المبتعثين الدارسين في ولاية كاليفورنيا بأنه اندلعت حرائق كبيرة في منطقة شمال مدينة لوس أنجلوس، وقد أمرت السلطات المحلية أصحاب المنازل بمغادرة منازلهم في تلك المناطق، ولا يزال رجال الإطفاء يكافحون الحرائق التي لا تزال متواصلة.

ونظرا لما تسببه هذه الحرائق من خطورة على أرواح البشر فإن المحلية تأمل من جميع الطلاب والطالبات توخي الحيطة والحذر والإسراع بإخلاء المساكن التي صدر فيها أمر من السلطات المحلية بإخلائها، واتباع كافة تعليمات السلامة التي أصدرتها السلطات ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة لمعرفة التفاصيل وتطورات الحرائق، ولأي استفسار من الطلاب المتواجدين في ولاية كاليفورنيا الرجاء التواصل مع القنصلية العامة في لوس أنجلوس على الأرقام.

هاتف القنصلية: 6000 – 479- 310

هاتف الطوارئ: 0243 – 279 – 310