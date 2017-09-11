الملحقية في واشنطن تحذر المبتعثين من حرائق كاليفورنيا | فيفاء أون لاين
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

الملحقية في واشنطن تحذر المبتعثين من حرائق كاليفورنيا

الملحقية في واشنطن تحذر المبتعثين من حرائق كاليفورنيا
متابعة -

أحاطت الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن في بيان لها الليلة، الطلاب والطالبات المبتعثين الدارسين في ولاية كاليفورنيا بأنه اندلعت حرائق كبيرة في منطقة شمال مدينة لوس أنجلوس، وقد أمرت السلطات المحلية أصحاب المنازل بمغادرة منازلهم في تلك المناطق، ولا يزال رجال الإطفاء يكافحون الحرائق التي لا تزال متواصلة.

ونظرا لما تسببه هذه الحرائق من خطورة على أرواح البشر فإن المحلية تأمل من جميع الطلاب والطالبات توخي الحيطة والحذر والإسراع بإخلاء المساكن التي صدر فيها أمر من السلطات المحلية بإخلائها، واتباع كافة تعليمات السلامة التي أصدرتها السلطات ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة لمعرفة التفاصيل وتطورات الحرائق، ولأي استفسار من الطلاب المتواجدين في ولاية كاليفورنيا الرجاء التواصل مع القنصلية العامة في لوس أنجلوس على الأرقام.

هاتف القنصلية: 6000 – 479- 310

هاتف الطوارئ: 0243 – 279 – 310

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