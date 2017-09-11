امير جازان بالنيابة يوجه خطاب شكر لمدير فرع وزارة الشوون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة

وجه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز امير منطقة جازان بالنيابة خطاب شكر لفضيلة مدير عام فرع وزارة الشوون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ احمد بن عيسى الحازمي وذلك نظير ما تم تنفيذه من منجزات الفرع والمتمثلة بتقارير وبرامج توعوية كبرنامج عاصفة الحزم وإعادة الامل في الخطوط الأمامية لجنودنا المرابطين والخيمة الدعوية المصاحبة لمهرجان جازان الشتوي السنوي والأمن الفكري ، وشكر سموه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة وجميع العاملين بالفرع لجهودهم الواضحة والذي تدل على اهتمامهم وتحملهم المسئولية والذي أسهمت بفعالية في تحقيق البرامج المفيدة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعه حثيثة من سمو امير المنطقة حفظهما الله وتمنى سموه في نهاية خطابه لهم التوفيق والسداد.