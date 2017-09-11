بلدية الداير تعايد منسوبيها

أقامت بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان حفل معايدة لمنسوبيها بمقر البلدية الجديد بذرفات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بحضور رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي ومدير إدارة الأوقاف والمساجد بالداير يحي حسن المالكي وبحضور رؤوساء الأقسام ومديري الإدارات بالبلدية وتم خلال الاحتفال تبادل التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك وعودة الدوام الرسمي .
وحث رئيس البلدية الموظفين خلال الاحتفال على إنجاز مهامهم وانهاء معاملات المواطنين كما قام بجولة على أقسام المبنى الجديد والاطلاع على المكاتب الجديدة للموظفين .
التعليقات (٠) اضف تعليق