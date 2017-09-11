بلدية الداير تعايد منسوبيها | فيفاء أون لاين
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

بلدية الداير تعايد منسوبيها

بلدية الداير تعايد منسوبيها
علي العبدلي _ فيفاء أون لاين

أقامت بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان حفل معايدة لمنسوبيها بمقر البلدية الجديد بذرفات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بحضور رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي ومدير إدارة الأوقاف والمساجد بالداير يحي حسن المالكي وبحضور رؤوساء الأقسام ومديري الإدارات بالبلدية وتم خلال الاحتفال تبادل التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك وعودة الدوام الرسمي .

وحث رئيس البلدية الموظفين خلال الاحتفال على إنجاز مهامهم وانهاء معاملات المواطنين كما قام بجولة على أقسام المبنى الجديد والاطلاع على المكاتب الجديدة للموظفين .

 

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