فرع وزارة الاسكان بمنطقة جازان يعايد مراجعيه بالورود

اقام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان اليوم الأحد الموافق ١٩ من ذي الحجة للعام ١٤٣٨ حفل معايدة للمراجعين والموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بحضور سعادة مساعد مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة جازان المهندس إبراهيم بن ناصر عكيري الذي قدم التهاني والتبريكات العيدية والورود للمواطنين المراجعين لفرع الوزارة “ابتهاجاً بهذه المناسبة”.

وقد هنأ “عكيري” جميع الموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء وتقديم كافة الامكانات لخدمة المواطن في هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في ظل مولاي مقام خادمين الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهم الله ويحفظ علينا نعمة الأمن والازدهار.