الفيفي يتلقى التهاني بمناسبة ترقيته لرتبة رائد

يتلقى هذه الايام الرائد عبدالله بن سلمان سالم الحكمي الفيفي من منسوبي القوات البرية بقيادة حفر الباطن التهاني بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة بترقيته إلى رتبة (رائد) وقد عبر عن خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله على هذه الثقة الكريمة التي ستكون إن شاء الله دافعاً لبذل المزيد في خدمة الدين والملك والوطن .

بدورهم طاقم العمل بصحيفة “فيفا أون لاين” يتقدمون بأصدق التهاني والتبريكات للرائد عبدالله الفيفي متمنين له التوفيق ، ومنها لاعلى بإذن الله .