الفيفي يتلقى التهاني بمناسبة ترقيته لرتبة رائد | فيفاء أون لاين
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

الفيفي يتلقى التهاني بمناسبة ترقيته لرتبة رائد

الفيفي يتلقى التهاني بمناسبة ترقيته لرتبة رائد
حفر الباطن - خالد يحي الحكمي

يتلقى هذه الايام الرائد عبدالله بن سلمان سالم الحكمي الفيفي من منسوبي القوات البرية بقيادة حفر الباطن التهاني بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة بترقيته إلى رتبة (رائد) وقد عبر عن خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله على هذه الثقة الكريمة التي ستكون إن شاء الله دافعاً لبذل المزيد في خدمة الدين والملك والوطن .

بدورهم طاقم العمل بصحيفة “فيفا أون لاين” يتقدمون بأصدق التهاني والتبريكات للرائد عبدالله الفيفي متمنين له التوفيق ، ومنها لاعلى بإذن الله .

 

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التعليقات (٤) اضف تعليق

  1. ٤
    عبدالعزيز جابر علي الحكمي

    ألف ألف مبروك للأخ عبدالله هذه الترقية جعلها الله لك عونا على طاعته

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  2. ٣
    زائر

    الف الف الف ترليون مليون مبروك ياابو زياد تستاهل الخير والله يوفقك يابطل

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  3. ٢
    زاير

    الف الف الف الف الف مبروك يا ابو سلمان ع الترقيه والي الأمام أن شاء الله

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  4. ١
    أبو أحمد

    الف الف مليون ترليون مبروك والله يوفقك والى الامام يا وحش

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