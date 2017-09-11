أمانة جازان تعايد موظفيها في مركز خدمات المراجعين

عايدت أمانة منطقة جازان أمس موظفيها ومراجعيها بحفل معايدة في الصالة الشاملة الخاصة باستقبال طلبات المراجعين بحضور أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايعووكلاء الأمانة ورئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أحمد بن أبوشمله حكمي ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في جو ساده البهجة والألفة تبادل خلاله الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتناول الجميع البوفيه المعد لهذه المناسبة ثم استئناف الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد رفع أمين منطقة جازان باسمه واسم رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أحمد بن أبوشمله حكمي ومنسوبي أمانة المنطقة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشرفينبمناسبة عيد الأضحى المبارك والنجاح الذي تم تحقيقه لموسم الحج لهذا العام كما رفع التهنئة لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وزيرالدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك والنجاح الذي تم تحقيقه لموسم الحج لهذا العام وتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا.

وأضاف الشايع أن هذا الحفل يأتي في أطار توثيق الصلات بين منسوبي الأمـانة ولإيجاد جو من الألفة والمحبة مما ينعكس إيجابياً على أدائهم وكذلك، إتاحة الفرصة لجميعالموظفين للالتقاء فيما بينهم وبين أن هذا الحفل من ضمن أهدافه الإسهام في المحافظة على الوقت لمصلحة العمل حيث يوفر على الزملاء المعايدة داخل المكاتب، واستشعارامن الأمــانة بأهمية الاحتفاء في هذه المناسبة وتأصيل بعض القيم الإسلامية في التواد والمحبة والتواصل بين منسوبي أمـانة منطقة جازان

والمواطنين.