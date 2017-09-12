الأمير خالد الفيصل يرعى لقاء “عالم التطبيقات” بجدة 28 سبتمبر

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 8-9 محرم 1439هـ الموافق 28-29 سبتمبر 2017م فعاليات لقاء “عالم التطبيقات” في دورته الأولى الذي تنظمه غرفة جدة ممثلة في لجنة شباب الأعمال تحت عنوان “تطبيقات نحو رؤية 2030”.

من جانبه أكد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان على رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل للقاء عالم التطبيقات في دورته الأولى مما يدلل على امتداد دعم سموه لمثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية الحراك الاقتصادي في المملكة ومساندة سموه لتشجع شباب وشابات الأعمال على الابتكار والإبداع.

وأوضح دحلان بأن لقاء عالم التطبيقات الذي يستمر على مدى يومين بجدة يهدف للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع الموارد والمداخيل الاقتصادية ومواكبتها عبر تطوير المحتوى المحلي وتحفيز قطاع الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص استثمارية لريادة الأعمال، حيث يجمع أصحاب التطبيقات والمستفيدين منها إلى جانب مشاركة المستثمرين مع أصحاب الافكار لإيجاد بيئة محفزة للأعمال الناشئة والصغيرة.

وأشار إلى أن لقاء عالم التطبيقات يهدف إلى تطوير المحتوى المحلي وإيجاد بيئة محفزة للأعمال الناشئة والصغيرة وإتاحة فرص وشراكات استثمارية واعدة من خلال تواجد المبدعين من أصحاب التطبيقات والشركات الرائدة في مكان واحد من المستثمرين، كاشفاً أن هذا الحدث سيشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية إلى جانب شركات التقنية العالمية وشركات الاتصالات وشركات تطوير التطبيقات وتقديم الدعم لها وحاضنات الأعمال وأصحاب الأفكار والمخترعين.