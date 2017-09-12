بالصور: تقنية الدمام تحتفل بعيد الأضحى المبارك

احتفلت الكلية التقنية بالدمام بعيد الأضحى المبارك وذلك صباح أول يوم من الدوام الرسمي للإدارات الحكومية وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد بن عبدالكريم الثنيان ووكيل الكلية عبدالله الهزاع ورؤساء الأقسام العلمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والمدربين حيث تم تقديم التهنئة والتبريكات بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد والاستعداد والتجهيز لبدأ الدراسة خلال الأسبوع القادم لجميع الطلاب والمتدربين هذا وقد شارك في إعداد وتجهيز هذه المناسبة قسم العلاقات العامة ممثلةً في مدير القسم عادل البوحسون وقسم الشؤون الفنية والمشاركة في إعداد الاخبار الصحفية والتصوير المدرب إبراهيم المسلّم وإبراهيم آل طالب.