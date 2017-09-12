رأس وكيل إمارة منطقة جازان المساعد محمد بن سعيد الحجري اليوم اجتماع اللجنة العليا للتحضير لفعاليات اليوم الوطني بالمنطقة في عامه السابع والثمانين ، بحضور مدير مكتب سمو نائب أمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد آل مرعي وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.

وأستهل وكيل الإمارة المساعد الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الاجتماع الذي يهدف لتوحيد جهود مختلف الجهات بالمنطقة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على جميع أبناء وبنات هذا الوطن العزيز , وبما يظهر ما تشهده المنطقة كغيرها من مناطق المملكة من تطور ونمو في شتى المجالات ، وتنظيم فعاليات وبرامج احتفاءيه بقدر أهمية الحدث ، انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة مباشرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة.

عقب ذلك استعرض مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني امين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة رستم الكبيسي البرامج التي أعدتها الهيئة ومجلس التنمية السياحي والامانة لتنظيم الفعاليات بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال بمناسبة اليوم الوطني و التي ستشهدها مدينة جيزان وكافة محافظات ومراكز المنطقة والتي سيتم تنفيذها بالتعاون بين مختلف الجهات والإدارات المشاركة في تنفيذها وفق الخطط والآليات المعدة لذلك , إضافة الى تشكيل فريق عمل للإشراف على الحفل الرئيسي ومتابعة تنفيذ الفعاليات المصاحبة بكافة الجهات المشاركة والمحافظات.

كما جرى مناقشة العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات.