صحة جازان تنجح في الحد من تفشي الوباء وتمنع انتشاره إعادة الخدمة لمستشفى بني مالك بعد انتهاء التفشي المحدود للكوليرا

أعلنت صحة جازان إعادة الخدمة لمستشفى بني مالك العام بعد الانتهاء من علاج حالات الكوليرا التي سُجلت خلال الأيام الماضية.

وأوضحت أنه تم إعادة تعقيم المستشفى بالكامل وفقاً للسياسات والإجراءات من قبل فريق متخصص في مكافحة العدوى، كما تم دعم المستشفى بعدد من التجهيزات الطبية.

يذكر أن آخر حالة مصابة تم تسجيلها كانت بتاريخ ٩ ذو الحجة وتم التعامل مع جميع الحالات التي بلغت ١١ حالة مصابة جميعها تلقت الرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى بحمد الله.

وقد تم محاصرة تفشي المرض في منطقة محدودة واتخاذ إجراءات وقائية بالشراكة بين الصحة وقطاع حرس الحدود ببني مالك وبقية الجهات المعنية وبمتابعة حثيثة من قبل سمو أمير منطقة جازان بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود والذي اطلع على جميع التقارير والاجراءات المتخذة ووجه باتخاذ مايلزم لمحاصرة المرض وعدم انتشاره.

كما تم التنسيق للاستعداد الكامل واتخاذ الاجراءات الوقائية واتخاذ اللازم من قبل لجنة القيادة والتحكم بصحة جازان في حالة ظهور أي حالات مشتبه بها والبدء في حملة توعوية تنطلق من قطاع الداير بني مالك وتستهدف المدارس والأسواق وأماكن التجمعات السكانية لتوعية المواطنين بمرض الكوليرا وطرق انتقاله والوقاية منه، وتنتقل الحملة لتشمل جميع محافظات ومراكز منطقة جازان.