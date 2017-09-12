الزهايمر تطلق برنامج رد الجميل لحملة #تحسبونه_بس_نسيان

أطلقت الجمعیة السعودیة الخیریة لمرض ألزھایمر حملتها التوعوية بعنوان #تحسبونه_بس_نسيان والتي تستهدف توعية المجتمع بالأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر وأهمية التشخيص والتدخل المبكر مما يتيح لهم جودة الحياة في سنواتهم المتأخرة .

كما اشتملت الحملة على عدة برامج ومشاريع موجهة للمرضى ولذويهم أملاً في إنشاء بيئة صديقة لمريض ألزهايمر وأسرة واعية تحتضن المريض بكل حب وحنان ومن أهم البرامج التي أقامتها الجمعية البرنامج التدريبي الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بدعم من المساند الإستراتيجي مؤسسة العليان الخيرية و الذي احتضنه الشریك الإستراتیجي الصحي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالریاض بعنوان “رد الجميل” يومي الأحد والإثنين الماضيين 19-20 ذو الحجة 1438هـ الموافق 10-11 سبتمبر 2017م وبإلقاء الدكتورة ساره قباني.

ويستهدف بالدرجة الأولى ذوي المريض ويلقيه مقدمي رعاية واجهوا ذات المعاناة حيث حرصت الجمعية على تأهيلهم و تدريبهم عن المرض وانتدابهم إلى جامعة نيويورك وبعد التجربة الرائدة والتدريب المكثف والذي تجاوز مئة وخمسون ساعة وتضمن عدة زيارات ميدانية استطلاعية لأهم المراكز ودور الرعاية لضمان شمولية التدريب و اكتساب مهارات التعامل مع مرضى الزهايمر وتدريب الأسر على أساسيات التواصل مع المرضى.

كما يرتكز البرنامج على عدة محاور رئيسية أهمها مهارات معرفة الألم ومهارات النظافة الشخصية ومهارات التعامل مع الأعراض العشرة و التغذية والغذاء ختاماً بالعلاج التلطيفي واستراتيجيات مكانيكيات الجسد لمقدمي الرعاية مما يحد من معاناة ذوي المريض ويجنبهم آلام الظهر والمشاكل التي تطرأ عليهم نتيجة النقل والوقوف الخاطئ خاصةً عند نقل المريض ورعايته سريرياً.

كما سيطلق البرنامج في مستشفى قوى الأمن لمدة ثلاثة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء تاريخ 4-6 محرم 1439هـ الموافق 24-26 سبتمبر 2017م للنساء فقط تلقيها سعادة الدكتورة شادية باعلي، ودعت الجمعية من يرغب بالتسجيل في البرنامج الذي سيحول معاناتهم إلى عزيمة وإصرار ويغير من نظرتهم لهذا المرض على الرابط التالي:

http://cutt.us/Y9urU