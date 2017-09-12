ملتقى “بيئي١” يناقش ابرز القضايا البيئية الصناعية

برعاية كريمة من سمو امير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، تنطلق فعاليات ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الأول “بيئي1”في العاشر من أكتوبر المقبل، و الذي يستمر لمدة 3 أيام.

بتنظيم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار “نحو بيئة صناعية نظيفة”، وذلك على هامش يوم البيئة العربي.

ويهدف الملتقى والمعرض الذي يُنظم للمرة الأولى في المنطقة الشرقية، للتعرف على أحدث التقنيات الصناعية المستخدمة في العالم للحد من المخلفات الصناعية التي تؤثر سلباً على البيئة. و وخلق توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة ، إضافة إلى مناقشة أبرز مشاكل البيئة الصناعية وطرق التقليل منها .

قضايا البيئة الصناعية:

وأشار المتحدث بإسم ملتقى ومعرض ” بيئي 1″ والمتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن ملتقى ومعرض “بيئي 1″ والذي يعد ملتقى البيئة الصناعية الأول من نوعه في المنطقة الشرقية سيناقش أبرز قضايا البيئية الصناعية والحلول المناسبة للتقليل منها كمشاكل إنبعاث الأبخرة والغازات من مداخن المصانع و التي تؤدى الى تلوث الهواء ،إضافة إلى المشاكل الصناعية الأخرى كإلقاء مخلفات المصانع السائلة في المجاري المائية وتأثير ذلك سلباً على الحياة الفطرية البحرية ،و أيضاً استنزاف الموارد الطبيعية نتيجة الاسراف فى استخدام المياه و أضاف القحطاني أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، ، فقد اعتُمد موضوع البيئة​ وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقا للمادة (322) من النظام الأساسي التي نصت على أن” تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها ” – الأمر الذي يعد تتويجاً بالغ الاهتمام لما توليه الحكومة لخدمة العمل البيئي وصون موارهاا الطبيعية .و ياتي ملتقى ومعرض “بيئي 1″ تحقيقاً لرؤية المملكة في دعم التنمية المستدامة

وأضاف القحطاني أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة الممثلة للمملكة بمتابعة التطورات المستجدة في حقل نشاطات حماية البيئة والأرصاد على كافة المستويات الإقليمية والدولية ​ وللهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتهتم بدعم ونشى الوعي البيئي بين كافة أفراد المجتمع ، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة وقضاياها محلياً وعالمياً ممثلة في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة ودعمها للأنشطة المماثلة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بقصد إبراز الخصائص المميزة للبيئة السعودية

يشار إلى أن ملتقى معرض البيئة الصناعية الأول في المنطقة الشرقية ” بيئي 1″ سيصاحبه العديد الفعاليات منها ” الملتقى البيئي ” والذي يتضمن العديد من الندوات من شخصيات مهتمة بالجانب البيئي للتركيز على تطوير البيئة المستدامة ، إضافة إلى ” المعرض البيئي” والذي يضم أجنحة للشركات والمصانع والهيئات والجامعات المهتمة بالتطور البيئي الصناعي، إضافة إلى إهتمام الملتقى بالجانب النسائي و تخيص فعالية ” البرنامح البيئي النسائي” والذي يحتوي على برامج مخصصة للسيدات ميدانية وعلمية لإثراء دور المرأة في مجال البيئة الصناعية ، وفعالية ” المدارس والجاليات ” حيث ستشارك المدارس في المدن الرئيسية وتحت مظلة الفعالية في تنفيذ أنشطة تتعلق بأعمال بيئية للمساهمة في غرس الوعي البيئي لدى النشء ،وإلى جانب ذلك يساهم عدد من الجاليات في أنشطة بيئية منوعة في اطار العمل الجماعي لسكان المنطقة من أجل بيئة صحية نظيفة

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