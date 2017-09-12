محافظ صبيا يستقبل رئيس وأعضاء الجالية اليمنية.

استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة صباح اليوم الثلاثاء رئيس الجالية اليمنية بمنطقة جازان الأستاذ/عبده بن محمد الشوخي يرافقه أعضاء الجالية والذين قدموا للسلام على المحافظ وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وقد رحب المحافظ بوفد الجالية مثمناّ جهودهم في خدمة الوافدين من الجنسية اليمنية ومتابعة أمورهم لدى الجهات الحكومية.

مؤكداّ إهتمام وحرص سمو أمير المنطقة الأمير/محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على تقديم كافة التسهيلات للأشقاء اليمنيين المقيمين بمنطقة جازان.