ترشيح اللغبي لبرنامج ادارة المشاريع بالمنطقة الشرقية …

رشح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان محمد بن يحي اللغبي مدير ادارة متابعة المشاريع بإمارة منطقة جازان للالتحاق بدورة تدريبية مخصصة لمنسوبي إمارات المناطق والتي تنفذها الادارة العامة للتطوير الاداري بوزارة الداخلية بناءا على الامر السامي الكريم القاضي بتنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير العمل بإمارات المناطق .. وقد تم عقد البرنامج تحت مسمي برنامج إدارة المشاريع وذلك .. بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر ولمدة ثلاثة ايام اعتبارا من 19_ 12/21 ..

تهانينا للغبي ..