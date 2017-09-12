‏”سعود الطبية” لأولياء الأمور: اختاروا الحقائب المناسبة لأبنائكم

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم العظام، على أهمية اختيار الحقائب المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات ، والتي ينبغي ألا يزيد وزنها عن 15% من وزن الطفل.

وجاءت تلك التحذيرات التي أطلقتها مدينة الملك سعود الطبية، مع اقتراب بدء العام الدراسي، وإيماناً منها بأهمية التوعية المستمرة.

وأوضحت المدينة، أن الهيكل العظمي للطفل لا يتحمل الأوزان الثقيلة،لاسيما عند المشي بها لمسافات طويلة، موضحة أن ثقل الشنطة المدرسية يؤدي إلى آلام في الظهر والأكتاف والصدر، ويسبب إنحناءات للظهر والرأس مع مرور الوقت.

وشددت المدينة على ضرورة، تجنب تلك المخاطر من خلال توزيع وزن الحقيبة بشكل مناسب، بالإضافة إلى تقليل أكبر قدر ممكن من محتويات الحقيبة فيما يتعلق بالمحتويات غير المهمة باليوم الدراسي.

ونوهت المدينة على أهمية الفحص المبكر والدوري للأطفال فيما يتعلق بمشاكل الهيكل العظمي للطفل، لتجنب المضاعفات مع الوقت.