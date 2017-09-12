63 وكالة سفر 482 منشأة تدفع عجلة التنمية السياحية بجازان

كشف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمين عام مجلس التنمية السياحية المهندس رستم بن مقبول الكبيسي بجازان بأن الحركة السياحية في منطقة جازان خلال الآونة الآخرة انتعاشا وذلك بعد وصول عدد المنشآت السكنية 482 منشأة ما بين فنادق ومنتجعات ووحدات سكنية بالإضافة إلى 63 وكالة سياحة وسفر .

وبين الكبيسي إن منطقة جازان تعيش نموا متسارعا في جميع القطاعات الاقتصادية، كما تشهد المنطقة نهضة صناعية بانتشار الكثير من المصانع في المدينة الاقتصادية.

وأضاف الكبيسي أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل مع مجلس التنمية السياحية وأمانة منطقة جازان على تلمس احتياج السياح، وإعادة تأهيل المواقع التي يقصدها السائح بشكل كبير وملحوظ، لافتا أن هذا التعاون نتجعنه الكثير من الأعمال الهامة في القطاع والتي منها تطوير الكثير من المراكز، مثل النزهة البحرية التي تشتهر بها منطقة جازان، وهناك نقاط لانطلاق السياح للجزر القريبة، وجزيرة فرسان، كذلك في فرسان لانطلاق السياح للجزر القريبة منها.

وأشار مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة أنه ضمن برنامج التحول الوطني، طرحت الهيئة مبادرة تطوير جزرفرسان، ورصدت لهذه المبادرة نحو 1.24 مليار ريال (320 مليون دولار)، ومع إكمال هذا المشروع ستتحولفرسان تحولا كاملا وستصبح وجهة سياحية.

وشدد الكبيسي أن الهيئة العامة للسياحة تعمل، حسب استراتيجية التنمية السياحية والخطط التنفيذية، على رفع عدد الزوار للمنطقة بنهاية عام 2018 وأن يلامس الرقم قرابة 1.2 مليون سائح، موضحا أن عدد السياح الذين زاروا جازان قرابة 980 ألف سائح، 60 في المائة ممن قام بالزيارة الأهل والأصدقاء.