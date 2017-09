الأصالة المغربية فتح أبوابها بعاصمة السياحة العربية

يحتضن فندق قصر أبها مساحة مميزة تجعل الزائر وسط الأجواء المغربية والأصالة وكرم الضيافة في جاليري كافيه دار الضيافة الذي قدم لأهالي وزوار منطقة عسير الموروث المغربي وفتح أمامهم فرصة لتذوق الشاي والحلا المغربي وفرصة لإقتناء المنتجات المغربية.

وليعيش الزائر الأجواء المغربية وكأنه بوسط طنجة، أضيف على المعرض لمسات مغربية وتم تحويل الموقع بالكامل ليحاكي تلك التي تحتضنها قصور الأثرياء ومنازل أهالي المغرب ومقتنياتهم وتفاصيل منازلهم، بدءا من الاستقبال، الملبوسات، التراث، الحضارة و المنتجات الأخرى وصولا للكماليات والزينة بمقتنيات زوايا “كنوز من المغرب”بلمستها العصرية والمطورة ومنها الى فن المجلس المغربي بتفاصيلة وتنوع التصاميم المختلفة بأقمشة مغربية وكلف واكسسورات تتماشى مع التصاميم بأختيار متقن من المصممة ‘نادية أحمد’ .

من جانبها قالت مالكة دار الضيافة المغربية، المشرفة على المعرض صاحبة هذة المبادرة الرائعة (قاليري كافية ) والمعرض الفني التراثي المصاحب له ذات الرسالة الهادفة نادية أحمد وعامو أن المعرض الذي يقام في فندق قصر أبها يفتح أبوابه للزوار من الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة والنصف مساء، كان نتاج مؤتمر الاستثمار والاقتصاد وتزامن مع اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية، حيث أن هذا المعرض فرصة لزوار وأهالي منطقة عسير للإطلاع والوقوف على الثقافة والحضارة المغربية، ولأن أبها تلتقي مع المغرب في الكثير من النقاط، الأجواء، الطبيعة، التراث، الموروث، المنتجات، والعديد من نقاط التشابه في الثقافتين، ولم يكن فصل الصيف فترة للسياحة فحسب، بل استمرار لتفعيل السياحة على مدار العام،

وأكدت وعامو أن المعرض سيحقق بإذن الله العديد من النتائج الإيجابية، حيث أن أحد أهم أهدافه فتح باب بحث السبل لتعاون المرأة في عسير، والمشاريع المشتركة التي تخدم المنطقة وتفتح بابا لرائدات ورواد الأعمال، وفرصة للزوار واهالي المنطقة للتعرف أكثر على المغرب وللتعريف بثقافة المنطقة ولتضامن ومشاركة التجربة المغربية ولأن ابها تعتبر من أغنى المناطق ثقافة وتراث وأصالة.

ورحبت وعامو بكافة الزوار يوميا في المعرض حيث ان هذا شعار دار الضيافة اينما حلت You invite, we take care of the rest وهذا ما ستجدونه بقصر ابها وبالاجواء المشتركة بين الثقافتين ..