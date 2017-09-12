غدا.. انطلاق الملتقى التعليمي الأول بفيفاء  

برعاية إعلامية من فيفاء أون لاين ينظم مكتب التعليم بمحافظة فيفاء غدا الأربعاء الملتقى التعليمي الأول بالشراكة مع بلدية فيفاء ويستمر لمدة يومين .

وتشمل فعاليات اليوم الأول على الاحتفاء بالمعلمين الجدد وجلستين الأولى ىستتحدث عن آلية تحديد الاحتياج من المعلمين وسد العجز والثانية المعلم من خلال رؤية 20 30 .

أما في اليوم الثاني من الملتقى فستحتوي الجلسة الأولى على ورقة عمل بعنوان دور المعلم في غرس القيم وتوجيه السلوك لدى الطالب أما الورقة الثانية سيقدمها مدير التعليم وهو عن الحقائب التدريبية ثم لقاء مفتوح مع سعادته .

وفي ختام الملتقى سيتم تكريم الداعمين والمدارس المفعلة لمشروع ” بناء القيم وتوجيه السلوك ” .

وقد وجه مكتب التعليم بفيفاء الدعوة العامة لجميع منسوبي التعليم بفيفاء للحضور والاستفادة .

هذا وقد فعل المكتب جميع حساباته بمواقع التواصل من السناب وتويتر والفيس بوك للمتابعة اللحظية لفعاليات الملتقى على مدى اليومين .