أمير جازان بالنيابة يعتمد ترقية 74 موظفًا بإمارة جازان.. 

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز -أمير منطقة جازان بالنيابة ، والمبنية على موافقة وزارة الخدمة المدنية بترقية عدد من موظفي الإمارة من شاغلي المرتبة العاشرة فما دون، بعد استكمال المسوغات النظاميّة.

وشملت الترقيات وفقًا لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان أ. سعد بن عبدالله الفواز ، 74 موظفًا على مراتب مختلفة في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز بالمنطقة.

ومن جانبهم، عبّر الموظفون الذين شملتهم القرارات عن سعادتهم بالترقية، مؤكدين أنها ستكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء ودافعًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.. وفيمايلي أسماءهم :

المرتبة العاشرة

محمد خالد سعد الدلقان

يحيى حسين محمد عجيبي

المرتبة التاسعة

محمد علي احمد مجرشي

عبدالله اسماعيل احمد المالكي

عبدالله محمد محمد الظافري

محمد حاسر محمد حكمي

المرتبة الثامنة

احمد عبدالغني عبدالله الغامدي

عبدالله مبارك الرحيم آل بوحمد

ابراهيم يحيى ناصر عبدالله

المرتبة السابعة

حسن احمد حسن حريصي

محمد فضل احمد عبده

علي يحي علي عيساوي

عبدالمنعم الحسين احمد الحازمي

عيسى عبده محمد العقيلي

بدر محمد علي العامر

هاشم علي ابوهداش حكمي

عبدالعزيز ابراهيم محمد جبره

المرتبة السادسة

عبدالله علي حسين راجحي

عبدالله محمد ناصر قاضي

يعقوب علي عثمان قرموش

محمد ابراهيم عبده غشوم

حامد عمر محمد خريزي

رياض خالد سعد الدلقان

علي محمد احمد سهلي

حسن حسين اسعد اللغبي

ياسين علي عمر آل سيار

المرتبة الخامسة

يحيى عبدالله ابراهيم الحمزي

هشام محمد احمد الصعدي

زيد عباس شوعي حنين

يعقوب يوسف محمد هزازي

سليمان حسين كباس جابر القيسي

محمد فايع محمد الحدري

منصور يحيى احمد فقيهي

علي احمد محمد آل بن سلة

زيد حسن محمد قادري

يحى علي مفرح قطري

ابراهيم زيد محمد حسين فايع

حسين احمد صالح بابقي

جبران قليل يحي الريثي

يحي جبران جابر الجابري

محمد احمد علي شويهي

احمد عرار حسن غشامي

ابو شمله محمد محسن حكمي

مشتاق محمد محمد دقمه

نايف محمد هادي الحربي

احمد يحيى محمد الودعاني

يحيى حسن احمد غزواني

المرتبة الرابعة

احمد عيسى حسن محمد سنام

مصبح جبران سالم القيسي

مفرح منجي مفرح القيسي

جابر احمد سالم القيسي

حسن يحيى عمر الشريف

كباس احمد سالم القيسي

عمر زايد محمد آل زايد

محمد احمد المسعودي قصيري

محمد علي منصور بجوي

ناصر حمد حسن حوطان

احمد علي يحي الريثي

شريف جابر حيدر القيسي

عبدالله محسن احمد جذمي

يحيى عبد الله احمد مطهر

عبدالرحمن سعد خميس ال خميس

عبده علي احمد البار

محمد عمر سالم باجعفر

علي جبران علي الريثي

يحي عبد الله ابراهيم حمدي

محمد لاحق منصور شاجري

علي ابراهيم هادي عطيف

نواف عبدالله ابوطالب قيسي

المرتبة الثالثة

محمد فرحان جبران النخيفي المالكي

يحي جابر سلمان النجادي الريثي

خالد مسعود محمد الزيداني

محمد حسن مشيط الفهادي

المرتبة الثانية

زيد ناصر هزاع البيشي