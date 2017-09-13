الندوة العالمية للشباب الإسلامي تعايد منسوبيها | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 22 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 13 سبتمبر 2017 ميلاديا

بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعودة للعمل

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تعايد منسوبيها

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تعايد منسوبيها
فيفاء أون لاين

أقامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي صباح اليوم 19/12/1438هـ  حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة “عيد الأضحى المبارك”، وذلك بحضور معالي الأمين العام للندوة د. صالح بن سليمان الوهيبي، ود. عبد الحميد بن يوسف المزروع مساعد الأمين العام للمكاتب والعلاقات الدولية، والدكتور محمد بن حسين الصري المدير التنفيذي، وعدد من مديري الإدارات والأقسام وموظفي الندوة.

وهنأ د. الوهيبي منسوبي الندوة، وسأل الله للجميع أن يجعل أيامهم أيام خير وبركة، داعيًا المولى العلي القدير أن يعيده عليهم سنين عديدة وأزمنة مديدة وهم في صحة وعافية وسلامة دائمة وبلادنا في أمن وأمان ورخاء واستقرار.

وأوضح أن مثل هذه الاحتفالات تأتي في إطار حرص الندوة على تقوية أواصر الأُخوَّة وتعميق روح الألفة والتواصل البناء بين منسوبيها، بما يثري بيئة العمل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

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