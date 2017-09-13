بالصور..الظافري يرعى انطلاق فعاليات الملتقى التعليمي الأول بفيفاء

افتتح محافظ فيفاء المكلف الأستاذ عبدالله الظافري صباح اليوم الأربعاء فعاليات الملتقى التعليمي الأول لمكتب التعليم بفيفاء الذي ينفذه المكتب بالشراكة مع بلدية فيفاء ويستمر لمدة يومين وترعاه فيفاء أون لاين إعلاميا , وذلك بحضور مساعد مدير إدارة التعليم بصبيا للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع مهدي عطية ومدير شؤون المعلمين الأستاذ عبدالرحمن كميت ومشرف شؤون المعلمين الأستاذ عبدالله الأعجم .

حيث استهل الملتقى بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير مكتب التعليم بفيفاء الأستاذ يحيى علي الفيفي كلمة رحب فيها بالجميع وهنأ زملائه المعلمين واستعرض فيها أهداف الملتقى وفعالياته ووجه الشكر لجميع الرعاية والداعمين مؤكدا على شد الهمم لبداية قوية للعام الدراسي .

ثم دشن محافظ فيفاء الشعار الجديد لمكتب التعليم الذي صممه الأستاذ عبده يحيى الفيفي وتم تكريمه خلال الملتقى .

بعدها احتفى مكتب فيفاء بالمعلمين الجديد الذين التحقوا بمدارس المكتب .

كما ألقى مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع مهدي عطية على هامش الملتقى كلمة أثنى فيها على هذه المبادرة التي تحسب لمكتب تعليم فيفاء على مستوى الإدارة والجهود التي تبذل من أجل المعلم والعملية التعليمية .

ثم واصل الملتقى فعالياته من خلال عقدت ورقتي عمل كانت الأولى بعنوان آلية تحديد الاحتياج من المعلمين وسد العجز قدمها مدير مشؤون المعلمين بالإدارة الأستاذ عبدالرحمن كميت وأدار الجلسة مساعد المكتب للشؤون المدرسية الأستاذ محمد جبران الفيفي .

وفي الجلسة الثانية فقد تحدثت عن المعلم من خلال رؤية 2030 قدمها الأستاذ مصلح القحطاني وأدار الجلسة مدير ثانوية نيد الضالع الأستاذ حسن جابر الفيفي .

كما قام مكتب فيفاء بتكريمهم بعد إنتهاء أوراق العمل .

هذا ويواصل الملتقى غدا فعالياته من خلال عقد جلستي عمل الأولى ستكون بعنوان دور المعلم في غرس القيم وتوجيه السلوك لدى الطالب أما الورقة الثانية سيقدمها مدير تعليم صبيا وهي عن الحقائب التدريبية ثم لقاء مفتوح مع سعادته .

وفي ختام الملتقى سيتم تكريم الداعمين والمدارس المفعلة لمشروع ” بناء القيم وتوجيه السلوك .