مياه جازان : الفواتير الصادرة مؤخراً للمستفيدين في الدرب والأحد وصامطة لـ ٤ أشهر وضمن الحساب المثيل  

أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ان الفواتير التي أصدرتها مؤخراً للمستفيدين من خدماتها بمحافظات الدرب وأحد المسارحة وصامطة تشمل فواتير أربعة أشهر لجميع القطاعات” الحكومي والتجاري والسكني”.

وافادت في بيان أصدرته الْيَوْمَ أن الفواتير الصادرة هي ضمن فواتير الحساب المثيل الذي يصدر بحد أدنى ” 42 “ريالاً شهرياً لكل مستفيد من خدمة المياه وليس لديه عداد ، أو لديه عداد تالف ، أو عداد سليم ولاتوجد بها بيانات ، وكذا عملاء المساكن الذين لم تصدر لهم فواتير سابقة بغض النظر عن نوعية المياه سواء أكانت محلاة أو غير ذلك.

ودعت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان جميع العملاء لسرعة سداد الفواتير في موعدها تجنباً لفصل الخدمة ، وذلك عبر حساب السداد رقم “015” بإسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشددة على أن الفواتير التي صدرت بالخطاء لمن لا تتوافر لديهم شبكات مياه ليست ملزمة لهم بالدفع ، مقدمة إعتذارها لكل من صدرت لهم فواتير أو وصلتهم رسائل نصية عن طريق الخطاء .

وأهابت في ختام بيانها بجميع المستفيدين والمقدمين على الخدمة وكل من لديه أعتراضات أو استفسارات لمراجعة إدارة خدمة العملاء بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أو أقرب فرع لخدمات المياه بالمحافظات .لتحديث أرقام جوالاتهم تجنباً لتكرار الوقوع في مثل هذه الأخطاء مستقبلاً