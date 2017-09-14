جابر المدخلي إلى السادسة

صدر قرار وكالة الأحوال المدنية بترقية الأستاذ جابر بن هادي بن علي المدخلي إلى المرتبة السادسة بأحوال جازان فرع صامطة وتم تعديل مسمى الوظيفة إلى مساعد إداري

وقد عبر جابر مدخلي عن مدى فرحته بهذه الترقية وأنها ستكون له حافز لبذل المزيد من التقدم والنجاح والعطاء لخدمة وطنه

كما استقبل وابل من التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من زملاءه في العمل

متمنين له دوام التوفيق والنجاح

وبهذه المناسبة صحيفة(صحيفه فيفا اون لاين) تُبارك للمدخلي الترقية وتتمنى له مزيداً من التوفيق والسداد