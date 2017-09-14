جابر المدخلي إلى السادسة | فيفاء أون لاين
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

جابر المدخلي إلى السادسة

جابر المدخلي إلى السادسة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

صدر قرار وكالة الأحوال المدنية بترقية الأستاذ جابر بن هادي بن علي المدخلي إلى المرتبة السادسة بأحوال جازان فرع صامطة وتم تعديل مسمى الوظيفة إلى مساعد إداري
وقد عبر جابر مدخلي عن مدى فرحته بهذه الترقية وأنها ستكون له حافز لبذل المزيد من التقدم والنجاح والعطاء لخدمة وطنه
كما استقبل وابل من التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من زملاءه في العمل
متمنين له دوام التوفيق والنجاح

وبهذه المناسبة صحيفة(صحيفه فيفا اون لاين) تُبارك للمدخلي الترقية وتتمنى له مزيداً من التوفيق والسداد

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