مدير تعليم جازان أكثر من 7 مليون ونصف ريال فرق بدلات ضخت في حسابات المستفيدين

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان فروقات الأثر الرجعي للبدلات والتي صدر فيها أمر ملكي كريم بإعادتها لجميع الموظفين المستحقين مع الفروقات منذ إيقافها وحتى تاريخ الأمر الملكي.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي إلى أن تعليم جازان ومنذ صدور الأمر الكريم بإعادة البدلات مع صرف الفروقات عن الأشهر التي تم إيقافها أولت اهتمامها الكبير ممثلة بإدارة الرواتب والبدلات وحصر عدد الموظفين والمعلمين وجميع المستحقين لهذه البدلات، والبدء في إنشاء قاعدة بيانات لهم تمهيدا لصرفها بشكل عاجل وسريع.

مبينا إلى أن تعليم جازان قام بإيداع البدلات مع الفروقات المالية في حسابات المستفيدين مطلع الأسبوع الجاري ومع عودة المعلمين والموظفين إلى أعمالهم بعد تمتعهم بإجازة الصيف وعيد الأضحى المبارك.

مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من البدلات والتي أودعت في حسابتهم فعليا مع الفروقات بلغ عددهم 1406 معلم وموظف ومستخدمين، حيث بلغ عدد الموظفين 188 موظفا بينما بلغ عدد المعلمين 1160 معلما بينما بلغ عدد المستخدمين 22 مستخدما إضافة إلى 36 من العمال.

موضحا إلى ان المبلغ الإجمالي بلغ 7.531.753.66 ريال أودعت في حسابات المستفيدين شملت 481 حساب لفرق بدل ضرر بمبلغ وقدره 2479160 ريال و5 مستفيدين فرق مبرمج حاسب بمبلغ 59678 ريال و94 مستفيد من فرق بدل مسجل معلومات بمبلغ 582557 إضافة لفرق علاوة تعليم خاص وبلغ عدد المستفيدين 763 بمبلغ إجمالي بلغ 3985464 ريال و19 مستفيد من فرق بدل ناسخ بمبلغ 113740 ريال و5 مستفيدين من فرق بدل أمين صندوق بمبلغ 41404 ريال، مضيفا إلى أن عدد المستفيدين من فرق مأمور صرف بلغ عددهم 13 مستفيد بمبلغ 100014 ريال إضافة إلى 6 مستفيدين من فرق مساعد مبرمج بمبلغ 57654 ريال و10 مستفيدين من فرق بدل تربية خاصة بمبلغ 54474 ريال، وأشار إلى أن عدد المستفيدين من فرق أمين مستودع بلغ عددهم 9 مستفيدين بمبلغ 44266 ريال وأخيرا بلغ عدد المستفيدين من فرق بدل مأمور اتصالات 2 بمبلغ 13336 ريال.

وثمن الحكمي لإدارة الرواتب والبدلات جهودها في عملية حصر عدد المستفيدين من البدلات والمساهمة في ضخها في حساباتهم مع الفروقات المستحقة لهم، وخاصة مع بداية الدوام للعام الدراسي الجديد والذي سوف يكون حافزا لهم على تقديم كل ما هو مفيد في العملية التعليمية والتربوية في الميدان.