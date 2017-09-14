رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات .. وهذه فترة التنفيذ | فيفاء أون لاين
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات .. وهذه فترة التنفيذ

رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات .. وهذه فترة التنفيذ
تطبيقات
فيفاء أون لاين - الرياض

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، (الأربعاء)، إنه أصدر توجيهاته برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات.

وأوضح الوزير أن رفع الحجب عن التطبيقات سيتم خلال أسبوع واحد من صدور التوجيهات.

وأضاف أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستتولى الإشراف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل بالتعاون مع شركات الاتصالات على رفع الحجب عن التطبيقات المتوافقة مع المتطلبات.

وأكد السواحه أن صدور هذه التوجيهات ينطلق من تفعيل الوزارة لقيمة “العميل أولا” بالتعاون مع شركائها في قطاع الاتصالات.

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