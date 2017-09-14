التعليم تعلن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، إنه استناداً على التقارير الميدانية، بجانب تقرير اللجنة المركزية، فإن مؤسسات التعليم في كامل جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد الأحد القادم.

وأشار وزير التعليم إلى الجهود التي بذلت خلال الأسابيع الماضية استعداداً للعام الجديد، مقدماً الشكر للمعلمين والمعلمات لتفاعلهم واهتمامهم بالتحضير للعام الدراسي، ولكل من ساهم في مرحلة الاستعداد للعام الدراسي، معتذراً عما أسماه أي قصور قد يحدث نتيجة لضخامة النظام التعليمي وتنوع مستوياته وتفاصيله، مؤكداً ترحيبه بالنقد البناء.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت أن عودة الطلاب للمدارس لبدء العام الدراسي الجديد سيكون الأحد المقبل، في حين انتظم جميع المعلمين وإدارات المدارس في مدارسهم منذ الأحد الماضي.