“تعليم الرياض” يعتمد زيادة ساعة لليوم الدراسي ويحذر من اقتطاعها من الحصص والفسحة

أرسل مدير عام التعليم بالرياض، الدكتور عبدالله المانع، تعميماً لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية يتضمن زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يومياً.

ونصّ التعميم على أن تتضمن الأيام الدراسية هذه الحصة من الأحد إلى الأربعاء اعتباراً من بداية العام الدراسي، وذلك تنفيذا لقرار وزير التعليم القاضي بتخصيص أربع ساعات أسبوعياً للأنشطة غير الصفية.

كما أكد مدير عام التعليم بالرياض على مديري مكاتب التعليم وقادة المدارس بأن تكون مدة حصة النشاط الواحدة 60 دقيقة، وأن تكون في منتصف اليوم الدراسي.

وشدد المانع على ألا يُستقطع وقت حصة النشاط أو يؤثر على الوقت المستحق للطلبة في الاصطفاف الصباحي والحصص الدراسية ووقت الفسحة ووقت الصلاة والأوقات بين الحصص.