هنا تفاصيل .. اعادة طفلة مختفية لذويها | فيفاء أون لاين
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

هنا تفاصيل .. اعادة طفلة مختفية لذويها

هنا تفاصيل .. اعادة طفلة مختفية لذويها
فيفاء أون لاين - متابعة

نجح مركز السلامة بشرطة محافظة جدة، في إعادة طفلة مختفية، تبلغ من العمر 3 سنوات، إلى أسرتها، اليوم، بعد أن ضلت طريقها أمام أحد المنتزهات، أثناء تواجدهها مع عائلتها.

وقال العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، إن مركز السلامة بشرطة جدة، تلقى بلاغا، اليوم، من مواطن يتضمن العثور على طفله تبلغ من العُمر ثلاث سنوات.

وأضاف أن والد الطفلة حضر إلى مركز الشرطة، بعد أن شاهد صورة ابنته المتداوله بوسائل التواصل الاجتماعي، وأفاد أنه أثناء تواجده بمنطقة الكورنيش، صباح اليوم، بصحبة عائلته وشقيقاته، بغرض التنزه، وبعد مغادرة الموقع توقع أن تكون ابنته متواجده مع شقيقاته، اللآتي أكدن بأنها ليست معهن.

فيما ثمنت شرطة المنطقة، بدور المواطن وتعاونه ويقظته، بالمحافظة على الطفلة حتى تسليمها لوالدها، وكذلك وسائل الاعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في ذلك.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*