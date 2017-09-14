الأحوال المدنية تقدم خدماتها للنساء في ظهران الجنوب

تبدأ الأحوال المدنية في استقبال طلبات المواطنات بمكتبها في محافظة ظهران الجنوب غداً (الخميس)، وذلك للاستفادة من خدماتها التي ستقدم في العربة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية الحديثة.

ومن المنتظر أن يبدأ تقديم الخدمات في العربة المتنقلة اعتبارا من يوم الأثنين الخامس من شهر محرم ولمدة اسبوعين، بعد تسليم كافة المتطلبات من قبل النساء الراغبات في الاستفادة من تواجد العربة في المحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام إدارة الخدمات المتنقلة عبدالعزيز بن محمد الناصر أن العربة المتنقلة ستقدم خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى طباعة شريحة البيانات “البرنت”، وتسجيل واقعة الطلاق وتعديل المهنة.

وأضاف “الوحدات المتنقلة تمكنت من انهاء اجراءات الكثير من المواطنين والمواطنات في الجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن زياراتها المستمرة والمجدولة مسبقاً للمحافظات التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية وهي بمثابة مكاتب متنقلة وتمتاز بأعلى المعايير التقنية”.