بالفيديو والصور.. حافلات نقل مدرسي تحمل شعار حملات للحج في جازان

أظهرت صور ومقطع فيديو لحافلات مدرسية تتبع لإدارة التعليم بمنطقة جازان، وعليها ملصقات تخص شعارات حملات للحج، ما يوضح أنه تم تأجيرها لبعض الشركات خلال موسم الحج.

وبيّن الفيديو مجموعة من حافلات النقل المدرسي تقف بمزرعة على طريق سريع، حمل الكثير منها ملصقات تدل على أنها أجرت لحملات حجاج، ما أثار التساؤلات حول مدى صحة هذا الإجراء.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ “عاجل”، أن المزرعة تقع على الطريق الذي يربط بين جازان وأحد المسارحة، وهي تعود لمتعهد النقل المدرسي مع تعليم جازان، مشيرة إلى أن الحافلات كانت في أوضاع سيئة وكثير منها كان عالقاً في الرمال؛ بسبب توقفها في مواقف ترابية.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من أولياء الأمور أبدوا استياءهم من تأجير حافلات نقل مدرسي لحملات حج وغياب الدور الإشرافي والرقابي لها، متسائلين حول مدى جاهزيتها لنقل أبنائهم من وإلى المدارس مع قرب بداية العام الدراسي، وهل تمت صيانتها وإصلاح ما بها من عيوب فنية أو ميكانيكية.