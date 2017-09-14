إلزام جميع المحال التجارية بنقاط البيع للقضاء على التستر التجاري

انتهت وزارة التجارة والاستثمار من خطة لإلزام المحال والمنشآت التجارية وقطاع التجزئة بالتعامل بنقاط البيع، على أن يتم تطبيق ذلك فعلياً بنهاية العام الجاري 2017.

وينتظر أن تعلن الوزارة، بحسب “الاقتصادية” عن ذلك بعد شهر من الآن، وذلك بعد أن حصلت على الموافقة المبدئية من الجهات العليا على خطتها لإلزام المحال والمنشآت التجارية بنقاط البيع؛ بهدف القضاء على التستر التجاري والحد منه بنسبة كبيرة.

ووفقاً لمصادر، فإن هذه الخطة ستطبق على مدة مراحل، ستكون البداية بإلزام المحال والمنشآت الكبيرة مثل مراكز التسوق بها كمرحلة أولى، ومن ثم الانتقال للمراحل الأخرى كالمحال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأوضحت المصادر أن أكثر القطاعات التي يوجد بها تستر تجاري، هو قطاع التجزئة، يليه قطاع المقاولات.