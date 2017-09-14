رئيس بلدية محافظة صبيا ” الشهراني” يقوم بجولة ميدانية على بعض المشاريع

قام رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ/ ســفـر بن سعد آل زاحـم الشهراني بجولة تفقدية يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٢ / ١٢/ ١٤٣٨هـ على بعض المشاريع البلدية.

وقد صرح سعادته بأن هناك مشروعات في المحافظة سيتم افتتاحها وتشغيلها قريبا ومن أبرزها الكوبري الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز .

وقد وجه الشهراني أثناء وقوفه على مشروع الكوبري للاطلاع على سير العمل بايجاد الحلول العاجلة لبعض المعوقات بالتنسيق بين أقسام البلدية لإنهاء الملاحظات كلٌ حسب اختصاصه. وجرى خلال الجولة الاستماع إلى شرح تفصيلي عن المشروع من المهندسين المشرفين على المشروع ومهندسي مقاول الشركة المنفذة.

وأوضح ” الشهراني ” بأن العمل يجري في إنشاء الكوبري على قدم وساق وأن معظم الأعمال الإنشائية للكوبري مكتملة التنفيذ وجارى استكمال الأعمال الكهربائية وسفلتة المخارج والمداخل، وتحسين الموقع تمهيدا لاستلام المشروع حيث أنه من المقرر الانتهاء من جميع أعمال الكبرى في القريب العاجل.

وأفاد ” الشهراني” بأن الكوبري سـيخفف على المواطنين من ضغط الحركة المرورية بالطريق الدولي و سـيربط بين شرق محافظة صبيا و غربها، وسيخدم مرتادي الطريق الدولي (طريق الملك عبد العزيز ) ويخفف من الازدحام، حيث سيتم نقل الحركة إلى ( طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز ). لافتا بأن تلك المشروعات ستسهم في حل العديد من المشكلات والاختناقات المرورية، وتسهيل تدفق الحركة في مداخل ومخارج محافظة صبيا.

ويأتي هذا الكوبري ضمن حزمة من المشاريع التنموية التي تنفذها بلدية محافظة صبيا، وستحدث تلك المشاريع نقلة نوعية للمحافظة عند اكتمال تنفيذها بمشيئة الله تعالى٠

هذا وفي ختام الجولة أشاد رئيس البلدية سفر الشهراني بالمتابعة والتوجيه المستمرة من قبل سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ/ محمد بن حمود الشائع وسعادة محافظ صبيا الأستاذ/ على بن موسى زعله٠

مثمنا تعاون مشائخ وأهالي محافظة صبيا مع البلدية مما جعل عجلة التنمية في تنفيذ المشاريع بالمحافظه تتسارع بشكل ملحوظ٠