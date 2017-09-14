بالشراكة مع بلدية فيفاء وترعاه فيفاء أون لاين إعلاميا بالصور .. اختتام الملتقى التعليمي الأول بفيفاء

اختتمت اليوم الخميس فعاليات الملتقى التعليمي الأول لمكتب التعليم بفيفاء الذي ينفذه المكتب بالشراكة مع بلدية فيفاء وترعاه فيفاء أون لاين إعلاميا .

ورعى ختام الملتقى محافظ فيفاء المكلف الأستاذ عبدالله الظافري بحضور مدير إدارة التعليم بصبيا الدكتور عسيري الأحوس ورئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف .

حيث أقام الملتقى في بداية جلساته ورقتي عمل الأولى كانت بعنوان دور المعلم في غرس القيم قدمها الدكتور عبدالرحمن الفيفي وفي الجلسة الثانية فكانت لمدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس بعنوان الحقائب التدريبية ثم عقبها لقاء مفتوح معه أجاب على العديد من الاستفسارات والتساؤلات المطروحة من قبل المعلمين .

بعدها وعلى هامش الملتقى تم توقيع عقد شراكة بين إدارة تعليم صبيا مع مؤسسة الرعاية الصحية لتقديم خدماتها الصحية لمنسوبي الإدارة .

كما أعلنت مؤسسة العالمية بتبرعها بمبلغ 50 ألف ريال لإقامة مسابقة يتبنى تنظيمها المكتب في حفظ القران لطلاب وطالبات فيفاء .

ثم اختتم الملتقى بتكريم المعلمين الحاصلين على بطاقات التعلم النشط في مدارس فيفاء ثم تكريم المدارس المفعلة لمشروع بناء القيم وتوجيه السلوك , وكذلك أيضا تم تكريم الرعاة لهذا الملتقى .