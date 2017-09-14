جمعية بر الحكامية تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام | فيفاء أون لاين
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

جمعية بر الحكامية تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام

جمعية بر الحكامية تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام
آمنة صيرم ـ جازان
قامت الجمعية بتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية وذلك بتوزيع *100*حقيبة على الأيتام واليتيمات في مختلف المراحل الدراسية بدعم من البنك السعودي للاستثمار ضمن مشروع “الحقيبة المدرسية” المقدم من الجمعية .
وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ علي بن عثمان حكمي : أنه قد تم توزيع الحقائب على المستفيدين والتي تحتوي على مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية لمساعدة الأسر ومدّ يد العون في توفير مايلزم أبنائهم لإكمال تعليمهم .
 معرباً الحكمي عن شكره وتقديره للجهة الداعمة ومتمنياً التوفيق لأبنائنا الطلاب في عامهم الدراسي الجديد.

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