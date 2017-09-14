جمعية بر الحكامية تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام

قامت الجمعية بتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية وذلك بتوزيع *100*حقيبة على الأيتام واليتيمات في مختلف المراحل الدراسية بدعم من البنك السعودي للاستثمار ضمن مشروع “الحقيبة المدرسية” المقدم من الجمعية .

وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ علي بن عثمان حكمي : أنه قد تم توزيع الحقائب على المستفيدين والتي تحتوي على مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية لمساعدة الأسر ومدّ يد العون في توفير مايلزم أبنائهم لإكمال تعليمهم .

معرباً الحكمي عن شكره وتقديره للجهة الداعمة ومتمنياً التوفيق لأبنائنا الطلاب في عامهم الدراسي الجديد.