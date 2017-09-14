ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا

الحمد لله القائل ( ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا )

والصلاة والسلام على القائل ( من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا )

فإنّ مما تُجرّمه الشرائع السماوية وتأباه النفوس السوية العمل على إهلاك الحرث والنسل وإفساد

الأمن والطمأنينة ، وإن من أقبح الصفات وأشنع الأفعال الخيانة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .

كما أنّ من أجَلَّ الأعمال التي تحفظ للناس حياتهم ومعايشهم فتتحقق لهم إقامة العبادات وحفظ الأنفس وأمن السبل لهو العمل الأمني في أجهزة هذه الدولة المباركة عامة وعلى رأسها جهاز أمن الدولة حرسهم الله وزادهم بصيرة وتوفيقاً لإفساد خطط المتربصين بأمن بلادنا وسلامة مشاعرنا وبحبوحة حياتنا .

إن ما حققه جهاز أمن الدولة مؤخراً من إحباط وافشال فساد تخريب المخربين والمارقين وضبط الخائنين المستأجرين المخربين المستهدفين لمقارّ وزارة الدفاع في هذه الدولة ولأمن بلادنا المباركة وإفشال إستهدافها بالأحزمة الناسفة لهو محلّ فخر وإعتزاز وتقدير كبير من كافة شرائح المواطنين ، وإننا لنستهجن بل كل حر وعاقل ومواطن صالح يرفض ويجرّم ويستهجن هذه المحاولات البائسة والسياسة والأعمال الدنيئة ضدّ أمن بلادنا وضدّ سلامة مقراتنا كافة من قبل الفكر الداعي والاخواني الخبيث والذي عاث في بلدانٍ مجاورة فساداً وإفساداً خدمة لمخططات الأعداء .

بل وإننا نقف صفاً منيعاواحداً مع قيادتنا ورجال أمننا ضد كل مارق يريد أن يهلك الحرث والنقل و أراد بأمننا إخلالاً أو بصفنا خلخلة أو تخابر مع كائن من كان فكل ذلك من الخيانة المحرَّمة شرعاً والمجرّمة نظاماً والمرفوضة فطرة ومتاجرةلضميرالانسانيةومصادرةلل رجولة والحمدلله أن رد كيد الخلية المستأجرة والعميلة لدول خارجية شنت العداء لهذه البلاد المباركة بلاد التوحيد بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وللأسف خدعو الناس بسيمة الصلاح وهم مفسدون في الأرض وإنني اهيب بالدعاةوخطباء المساجد بل بجميع المتعلمين والمثقفين أن يبينوا للمجتمع خطر هؤلاء المجرمين وفساد أفكارهم المنحرفة وسوءاخلاقهم وعظم جرمهم انهم يحاربون دولةالتوحيدوالمنهج السلفي اللتي قامت عليه هذه الدولة المباركة

وإنني لأدعو الله بأن يوفق قيادتنا على رأسهم ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع المسؤولين ورجال أمننا في جهاز أمن الدولة وسائر أجهزتنا الأمنية للضرب بلا هوادة بيد من حديد على كل خائن

عميل للأعداء أراد الإضرار بلُحمة وإجتماع هذه البلاد أكان ذلك عبر وسائل التواصل أو المواقع أو بالتخابر أو بأي وسيلة تفضي للإضرار بِنا أكان بأقوال أو جمع مال أو بأي حال كان حفظاً لأمننا وصيانة لشبابنا وسلامة لوحدتنا وجمعاً لكلمتنا سامعين مطيعين لولاة أمرنا .

ونحمد الله أن هتك ستر البغاة وأمكن من الجناة وأمات من خلفهم بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى المؤمنين بلطفه ورحمته ثم بيقظة أجهزتنا الأمنية الساهرة.

*كتبه احمدبن عيسى الحازمي*

*مديرعام الشؤون الإسلامية*

*والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان*