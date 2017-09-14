ببيع 2% من حصتها في شركة المراعي من خلال أول عملية بناء سجل أوامر مسرعة في المملكة صافولا تتحصل على نقد قدره 1.12 مليار ريال وتحقق ربح قدره 694 مليون ريال

جدة في 13 سبتمبر 2017م: أكملت مجموعة صافولا (شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية) بنجاح عملية بناء سجل أوامر مسرعة (Accelerated Bookbuild “ABB ) لبيع 16 مليون سهماً من أسهمها في شركة المراعي والتي تمثل ما نسبته 2% من رأس مال شركة المراعي.

بدأت إجراءات العملية بعد إقفال السوق المالية تداول يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2017م، وهي تمثل أ أولى عملية من نوعها يتم تنفيذها عبر السوق المالية السعودية “تداول”

وبهذا الخصوص صرح المهندس ريان محمد فايز – الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا “نحن فخورون بريادة صافولا في تنفيذ أول معاملة عبر هذه الآلية بالمملكة، كما نعتقد أن توظيف هذه الآلية يعزز من المكانة الريادية التي يحتلها السوق المالية السعودية كسوق مالي وبورصة إقليمية رائدة وعالمية”. مضيفاً “أن مثل هذه العمليات ستعزز من تحقيق هدف المملكة الرامي إلى زيادة المشاركات الدولية في السوق المالية السعودية، علما بأن أغلبية الأوامر الواردة لهذه العملية كانت من مستثمرين دوليين.

إن مجموعة صافولا ستستمر كأكبر مساهم في شركة المراعي بنسبة ملكية تبلغ 34.52٪، كما أضاف فايز “أن استثمارنا في شركة المراعي يمثل إحدى الركائز الأساسية لمحفظة استثماراتنا الاستراتيجية التي تشمل قطاعي الأغذية والتجزئة على صعيد المنطقة”.

وقالت هدى اللواتي – الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة “تأتي خطوة البيع متماشية مع دور المجموعة في الاستثمارات الاستراتيجية و التدوير الفعلي لرأس المال و عند إتمام الصفقة بالكامل، فإن صافولا ستحقق إجمالي متحصلات تبلغ 1.12 مليار ريال وستسجل ربح رأسمالي قدره 694 مليون ريال سعودي”. ستقوم مجموعة صافولا باستخدام متحصلات الصفقة لتمويل عملياتها الأخرى بشكل عام

هذا ويتوقع الانتهاء من تسوية صفقات التداول الخاصة بنهاية فترة التداول ليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017م.

تجدر الإشارة إلى أن إتش إس بي سي العربية السعودية ( (HSBC Saudi Arabiaقد عينت وقامت بدور الوسيط ومدير المنفرد للسجل لتنفيذ الصفقة، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس إل إل بي كمستشار قانوني للصفقة.