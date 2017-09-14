بدأ التسجيل لدورة ” مهارات الحاسب الآلي ” المجانية بغرفة الخرج وفرعها بالأفلاج والعدد محدود

يعلن مركز التدريب والتطوير الإداري بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج عن بدء التسجيل في دورة “مهارات الحاسب الآلي ” ولمدة أسبوع بعدد (10) ساعات تبدأ من يوم الأحد الموافق 26/12/1438هـ – 17/09/2017م والعدد محدود حسب الأسبقية والتسجيل بمكتب التدريب والتطوير الإداري لمقر الغرفة الرئيسي بكل من محافظتي الخرج والأفلاج .

تهدف الدورة إلى تزويد وتثقيف المتدربين بالاستخدام الجيد لبرامج الحاسب الشخصي وإثراء مهارات المتدربين في استخدام تطبيقات الحاسب والراغبين في اكتساب مهارة التعامل مع تطبيقات الحاسب وتطوير مهاراتهم وتصميم العروض التقديمية وصيانة الحاسب الآلي .

علماً بأن الدورة التدريبية في الحاسب الآلي مجانية لعدد “15” كرسي شاغر وما زاد على العدد يصدر رسوم إصدار شهادة بمبلغ 150 ريال عن كل متدرب أو متدربة .

تجدر الإشارة إلى أن مركز التدريب والتطوير الإداري يطرح العديد من الدورات والدبلومات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والدورات الإدارية والطبية ولمزيد من المعلومات ومواعيد التدريب زيارة مقر المكتب بالمقر الرئيسي خلال الدوام الرسمي أو الاتصال على 0115481444 تحويلة 120 أو عبر الواتساب 0539066596 أو على حساب التويتر @kcciorg .