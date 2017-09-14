3 حكام سعوديين ينالون الشارة الدولية في المبارزة

حصل الحكام الثلاثة عبدالرحمن السالمي وتوفيق السيف وخالد المقبقب، على الشارة الدولية في المبارزة ، بعد نجاحهم في اجتياز اختبارات الترشح، التي أقيمت في تايلند على هامش بطولة تايلاند للقدامى والشباب 2017 م.

وتضمنت الاختبارات (النظرية والعملية) قانون لعبة المبارزة و ادارة البطولات وجدول العقوبات، إلى جانب التطبيق الميداني في منافسات البطولة، وذلك بمشاركة 30 حكما من القارة الآسيوية.

من جهته بارك عبدالعزيز الرشيد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة للحكام الثلاثة لحصولهم على الشارة الدولية، مشيرا الى أنهم كانوا على قدر الثقة التي منحت لهم، وأكد أن نجاحهم كان نتاج عمل مشترك بين الاتحاد السعودي ممثلا بلجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي حاسن القرشي واللجنة الأولمبية العربية السعودية والحكام أنفسهم.

وأوضح أن هناك دورة صقل وتقييم ستعقد خلال الفترة المقبلة بتواجد رئيس لجنة الحكام بالإتحاد الدولي للمبارزة الدكتور محمد المتوكل، وحضور اعضاء من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

وكشف الرشيد عن أول مشاركة دولية للحكام الثلاثة وهي بطولة كأس العالم في مملكة البحرين وكأس العالم في بلغاريا المقبلة، متمنيا ان يكونوا خير سفراء للمبارزة السعودية.