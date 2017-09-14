فتح مجال التطوع في برامج جمعية البر الخيرية بالنويعمة

دعت جمعية البر الخيرية بالنويعمة في محافظة وادي الدواسر، أبناء وسكان المحافظة الراغبين بالعمل التطوعي في برامج الجمعية المختلفة الى التسجيل عبر موقعها الرسمي ، من خلال الرابطhttps://goo.gl/forms/DAjMiUawYtnLNMCk2

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية مبارك بن بادي ال بريك ، أن الجمعية تفتح ذلك المجال رغبة في إتاحة الفرصة لممارسي الأعمال التطوعية ولتحقق برامج الجمعية أهدافها ، وللإسهام في رفع عدد أعداد المتطوعين الإيجابيين بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير العمل التطوعي ، ورفع عدد المتطوعين الى مليون متطوع ومتطوعة ، مؤكداً على أن العمل التطوعي ممارسة إنسانية أصبحت اليوم ركيزة أساسية في بناء المجتمع ، وترتبط بكل معاني الخير والعمل الصالح .