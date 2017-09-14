بلدية محافظة هروب تغلق مطعمين لمخالفتهما الشروط الصحية

تجاوبت بلدية محافظة هروب اليوم الخميس الموافق ٢٣ / ١٢ / ١٤٣٨ مع شكوى تقدم بها أحد المواطنين عن سوء للأطعمة المقدمة من المطاعم حيث باشرت فرق الرقابة الصحية بالبلدية بالتوجة إلى موقع الشكوى ولوحظ تدني مستوى النظافة في الأماكن المخصصة للطهي وسوء تخزين للأطعمة حيث تم مصادرة وإتلاف كميات من الأسماك المعدة لطهي ذلك لسوء تخزينها وتم إغلاق مطعمين على الفور وتحرير المخالفات الجزائية بحق تلك المطاعم المخالفة للإشتراطات الصحية .

وأكد رئيس بلدية محافظة هروب المهندس أحمد بن عبدالله حكمي أن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة على المحلات والمطاعم ، وأن التعاون مع الأهالي والمستهلكين مطلب هام في رصد المخالفات والإبلاغ عنها ، مؤكداً على أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد الحكمي على أهمية التعاون بين البلدية والمواطن فيما يخدم الصالح العام ، موكدا على أن هذا التعاون ليس مستغرب من المواطنين الحريصين على الصحة العامة وأن البلدية تثمن دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات التي تم رصدها ، مطالبا الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية .