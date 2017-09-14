حراك الفتنة !!

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.. أما بعد:

فإنما يُسمى بحراك 15من سبتمر الجاري والذي دعا لإقامته غداً الجمعة دعاة الفتنة والفرقة والمتاجرون بقضايا الأمة ، الذين لا يألون جهداً في إثارة الفتنة ، وتحريض الدهماء ، ومحاولة زعزعة أمن الوطن الغالي ، والإساءة لولاة الأمر ، والطعن في علماء الأمة ، واللعب على وتر الظلم والمظلومية بافتراءات كاذبة ، ودعاوى ملفقة ، وشعارات لم تعد براقة! ، بل أصبحت كالحة! باهتة! ، ممجوجة مرفوضة ؛ لأن الحقائق لم تعد تخفى على أحد ، والكذب لم يعد ينطلي إلا من يَكْذب ويصدق نفسه!.

إن دعاة هذا الحراك الكسيح ، بل المشلول شللاً تاماً ! لن ينجحوا أبداً بحول الله وقوته وقدرته النافذة ، وهم يدركون ذلك جيداً ، وغصة الفشل والهزيمة الكاسحة تخنق حناجرهم! ، ولكنهم يحاولون بكل ما أوتوا أن يقحموا شاباً ساذجاً ، أو جاهلاً موتوراً ، أو حاقداً متربصاً ليقوم بعمل مشين ضد وطننا الغالي ليضخّموا ذلك العمل ، ويدّعوا أن ذلك من نتائج حراكهم ! الذي دعوا إليه!!.

ومع إيماننا بالله عز وجل ، وأنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين ، وأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله ، فإنني أود أن أبين أن دعاة الفتنة يجهلون أو يتجاهلون أسباب ومسببات فشلهم المحتوم ، والتي من أهمها ما يلي :

أولاً : لقد قامت الحجة على كل مسلم عاقل بأن ما يُسمى بالحراك الثوري! ، أو الثورة على النظام ، كل ذلك هو خروج على ولي الأمر ، يترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم! ، فتسفك الدماء ، وتُنتهك الأعراض ، وتُخرّبُ الديار ، وتتفاقم الأحقاد ، ويزداد الشر! ، ويقل الخير! ، وتنفلت الأمور ، ويتسلط المفسدون! ، وتتضارب المصالح! ، ويذهب أمن البلد! ، ويسود الخوف ، والظلم ، ومنطق القوة ، ويغيب النظام ، والقانون ، والمؤسسات المدنية التي تسير البلد وفق توجيهات تساوي بين جميع أبناء الوطن.. والآثار المدمرة ماثلة أمام الأعين لا يحجبها أدنى غطاء!!.

ثانياً: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهياً واضحاً لا لبس فيه عن منازعة السلطان فيما تولاه من أمر المسلمين ، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : بايعنا رسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا ، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان…)) متفق عليه.

ومعنى الحديث الشريف باختصار : أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم أو منازعته في سلطانه ؛ لأن الخروج أو المنازعة تجلب على الأمة شراً كثيراً ، وفتناً عظيمة ، ومآسِيَ لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل ، ومن يتأمل تاريخ الأمة يجد أنها لم تصب بمصيبة أكبر من المصائب التي كانت بسبب منازعة ولاة الأمر والخروج عليهم منذ مقتل عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا..

وقد أكَّد العلماء الربانيون على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم إلا بشروط لا يمكن تحققها إلا في النادر النادر جداً ، وهي : (( أن يروا من الحاكم كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان )) .

– فالشرط الأول : الرؤية والعلم المتيقن ، وليس الظن أو الشك !.

– والشرط الثاني: أن يكون الفعل أو القول كفراً ، وليس فسقاً ، أو معصية ولو كانت كبيرة!.

– والشرط الثالث : أن يكون فعل الحاكم كفراً صريحاً بيّناً ظاهراً ، لا يحتمل التأويل ، ولا يُنكره الحاكم أو يرجع عنه!.

– والشرط الرابع: أن يكون الدليل الذي يستدل به من يُكفر الحاكم دليلاً قاطعاً لا يختلف فيه العلماء!.

– فإذا اجتمعت هذه الشروط بقي شرط آخر مهم جداً ، وهو القدرة على إزالة هذا الحاكم وتعيين من هو أهل لذلك ، مع مراعاة المصالح والمقاصد الشرعية في حفظ الضرورات الخمس.

فأقول لدعاة حراك الفتنة ، دون ما تدعون إليه خرط القتاد ، وسفُّ الرماد ، لا سيما في بلادنا الطاهرة المباركة ، فولاة الأمر مسلمون ، مصلون صائمون ، آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ، ومحكمون لشرع الله ، وقائمون بواجبهم الديني والوطني والقيادي أحسن قيام.. وإن وُجِدَ خلل أو تقصير فليس ذلك مبيح للخروج عليهم ، بل يجب على المسلم السمع والطاعة ، والنصح بالطرق الشرعية ، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق لكل خير ، فإن هذا هو الذي ينفع الله به الأمة ، ويصلح به الراعي والرعية.

ثالثاً : مما نضرب به وجوه دعاة الفتنة أننا نبشرهم بأن الوعي الديني والثقافي والمعرفي لأبناء الوطن بمآلات ما يدعون إليه قد أصبح عالياً ، فلم يعد يخفى على أحد أحوال الدول التي ثارت فيها الثورات ، وتعالت فيها الصيحات بإسقاط النظام!.. ثم كانت النتائج : إما صراعات مدمرة! ، أو أحوال أسوأ من السابق ! ، أو مليشيات لا تعرف إلا القتل والسحل والرعب!.

فهل دعاة الحراك يريدون لوطننا هذا المصير المظلم والمجهول ؟؟!!.

رابعاً : بلاد الحرمين – حرسها الله تعالى – بقادتها الأفذاذ ، وأبنائها المخلصين ، تُدرك التآمر الخبيث ، والحقد الدفين ، والمكر الكبَّار الذي يحاك لها من أعداء الخارج والداخل ، ممن أكل الحسد أكبادهم! ، وأغشى أبصارهم! ، وأضلَّ أهواءهم!.. فأصبح همهم الأول والأخير الرمي بسهم في جسدها الكبير ، حسداً من عند أنفسهم! ، وتشفياً من الغل الذي ملأ قلوبهم!.. وما علموا أن الله الذي أمر بإقامة الدين وسياسة الأمة به ، سيفلُّ حدَّهم ، ويبطل كيدهم ، ويهتك أستارهم ، ويظهر عوارهم (( إن الله لا يحب المفسدين )).

خامساً: مما يجب أن يعلمه الجميع أننا في خندق واحد ، وأن الأعداء قد تكالبوا علينا من كل حدب وصوب ، غايتهم واحدة ، ومآربهم شتى.. فأما الغاية: فتمزيق لحمتنا ، وتفريق صفّنا ، وهزّ المسلمات التي تعارفنا عليها : من المنهج السلفي القائم على تحكيم الشريعة ، والسمع والطاعة لولاة الأمر ، والشكر في السراء ، والصبر على الضراء ، ونشر مظاهر الوسطية السمحة التي امتنَّ الله عز وجل بها علينا… إلخ.

وأما المآرب فشتى.. لو تحققت الغاية لا قدّر الله.

فيجب علينا أن نكون يداً واحدة متعاونين على البر والتقوى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي بيان المخاطر التي تحاك ضدنا حكومة وشعباً.

فاللهم سدّد لحكومتنا الخطى ، وحقق لأمتنا المُنى ، واجمع كلمتنا على الحق والهُدى ، وردَّ كيد أعدائنا في نحورهم.. اللهم أبطل بأسهم ، وفلَّ حدّهم ، واهتك سترهم ، وأشغلهم بأنفسهم ، وأدر الدائرة عليهم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا ، وسلامتنا وإسلامنا. اللهم اغفر ذنوبنا ، واستر عيوبنا ، وحقق بالصالحات آمالنا ، واختم بالطاعات أعمالنا.. اللهم آمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

علي بن يحيى بن جابر الفيفي

الخميس الموافق 23/12 / 1438ه.