استشهاد مقدم طيار بالقوات الجوية إثر سقوط طائرته في اليمن | فيفاء أون لاين
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

بسبب عطل فني

استشهاد مقدم طيار بالقوات الجوية إثر سقوط طائرته في اليمن

استشهاد مقدم طيار بالقوات الجوية إثر سقوط طائرته في اليمن
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن استشهاد طيار بالقوات الجوية الملكية السعودية، إثر سقوط طائرته مساء أول أمس الأربعاء في منطقة أبين اليمنية، بسبب عطل فني.

وأوضح المتحدث في بيان أمس الخميس ، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية تعرضت لعطل فني أثناء أدائها إحدى المهام العملياتية في مجال المساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في مدينة أبين اليمنية، ما نتج عنه سقوط الطائرة واستشهاد قائدها المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز.

وتقدمت قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بأحر التعازي لذوي الشهيد، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله من الشهداء وأن يسكنه فسيح جنته.

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