تحديث واتساب يتيح سحب الرسائل بعد إرسالها

يقترب تطبيق التراسل الفوري «واتساب» من إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين سحب رسائل بعد إرسالها للآخرين، وفق ما نقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن حساب «WABetaInfo» التقني في «تويتر»، أن «واتساب» وصل إلى مراحل الاختبار النهائية لهذه الميزة التي ستكون «متاحة قريبا».

وستعمل الميزة التي تحمل اسم «Delete for Everyone» وفق شرطين، هما ألا تزيد مدة بعث الرسالة على 5 دقائق فقط، وألا يكون الطرف الثاني قد قرأ الرسالة.

وسترفع هذه الميزة لحظة دخولها حيز التنفيذ الحرج عن الكثيرين الذين اكتشفوا أنهم بعثوا نصوصا أو صورا عن طريق الخطأ أو التسرع.

وستكون الميزة الجديدة ضمن تحديث جديد يطلقه «واتساب» على الهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي «أندرويد» و«أي أو أس».